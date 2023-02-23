MWC下周登場 電信三雄董座率隊挺進

全球通訊界年度盛事「2023 世界行動通訊大會」(MWC) 將於 2 月 27 日起在西班牙巴塞隆納盛大登場，中華電 (2412-TW) 總經理郭水義、遠傳 (4904-TW) 總經理井琪、台灣大 (3045-TW) 則由董事長蔡明忠領軍率隊前往。

中華電總經理郭水義將率領總公司及「個人家庭、企業客戶、國際電信」三大事業群與「網路技術、資訊技術、電信研究院」三大技術群主管參加通訊展會。

郭水義表示，今年 MWC 聚焦 5G 加速、開放網路、數位化、虛實體驗、金融科技等五大主題，傳達 5G 等新科技將賦能百工百業轉型升級的明顯訊息，中華電此次擴大參與 MWC，將廣泛與全球的電信業者及重量級科技巨擘交流，並串接台灣與國際產業夥伴，把世界帶進台灣，從台灣走向世界。

中華電信與台灣產業廣結同盟，在海外市場已有多個 5G 企業專網、智慧燈桿、跨境物聯網等輸出案例，建立「台灣隊」模式，藉由 MWC 國際盛會舞台，中華電信今年將於 MWC「台灣館」舉辦 HAPPY HOUR 活動，邀請國際夥伴與台灣產業進行交流，拓展商機。

呼應今年 MWC 主題「Introducing Velocity」，中華電信在台灣已快速建構高品質的 5G 網路，並廣結盟產業夥伴於各行各業推展 5G 垂直應用，在全球 5G 即將快速成長之際，將持續致力於把快速發展中的新科技、新應用帶給民眾與企業，領航 5G。

遠傳將展出與國際夥伴愛立信合作的多項產品，包括攜手打造全台第一個 5G SA 結合網路切片商用案例「5G 智慧巡邏車」，已與高雄市警察局合作於高雄亞洲新灣區完成網路測試，目標拓展至全台更多分局，提升城市犯罪偵防及治安管理量能。

另外，將首度在 MWC 亮相的「AI 節能網路應用」，可自動監測各個站點的節能狀況、預測網路流量，並透過智慧演算決定節能模式，在不影響用戶體驗前提下，平均節省 25% 能耗、部分時段更可節省高達 46% 能耗，打造永續行動網路。

此外，也與網通大廠光寶科技、國際材料大廠與頂尖學府國立陽明交通大學共同研發的「B5G 毫米波整合智慧反射板」，同樣首次吸睛亮相，也是全台首發的 5G 毫米波室內佈建解決方案，將解決棘手的深層室內覆蓋問題，包含大樓林立的深層室內，並可以根據環境需求，客製化調整無線電波角度。

台灣大董事長蔡明忠將首度率團前往 MWC，帶領總經理林之晨、技術長郭宇泰及個人用戶事業群商務長林東閔等經營團隊，共同參加年度行動通訊盛事。

林之晨表示，在 Web3 時代，台灣大正加速 Telco+Tech 科技事業，透過在 MWC 觀察全球電信產業最新應用與趨勢，攜手國際大廠掌握關鍵技術，強化 5G 效能，同時兼顧永續發展；此外，在個人消費新服務上，也將深化與國際網路巨擘的合作關係。

台灣大預計在展會期間，與諾基亞 (Nokia) 簽署「ESG & 5G 合作備忘錄」，深化 5G 先進技術合作，持續提升網路涵蓋品質，同時兼顧節能減碳。台灣大預估，結合諾基亞的 5G 節電技術，在原本節電基礎上，2022 年已增加節電超過 530 萬度，雙方備忘錄簽署合作更深化後，2023 年可再增加節電近 400 萬，等於兩年約節電 900 萬度，共減碳約 4581 公噸，相當於減少約 1 萬 3 千輛燃油機車全年度二氧化碳排放量。

台灣大也將與工研院以及｢國際開放架構組織」(TIP) 共同舉辦國際記者會，宣布 5G OpenRAN 設備廠商取得「TIP 標章」認證後，即可成為台灣大合格供應商。此舉有助於台灣大提升 5G 專網的組網速度與適用場景，提供 5G 專網上下游產業鏈聚合測試，將為台廠在 MWC 引薦更多國際合作機會。