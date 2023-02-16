NCC、中華電助高流打造5G場域 年底再展日本異地共演

國家通訊委員會 (NCC) 協助國內 5G 場域發展，在消費娛樂領域方面，與中華電 (2412-TW) 攜手在高雄流行音樂中心共同打造 5G 科技虛實演唱會，今年更將與日本業者合作，預計年底進行異地共演。

高雄流行音樂中心為南臺灣首座專門為流行音樂興建的專屬場館，在文化部與高雄市政府的支持下，也成為國內領先投入 5G 展演應用的指標場域之一，去年 11 月委託中華電信結合 5G 專網與高規劃硬體打造「高流未來趴」，提供臺灣首次最大規模的虛實整合演出。

高流補充，高流未來趴成本落在千萬元，賣出超過 3000 張門票，年齡層多為高中生，由於示範展演反應佳，目前也配合高流年底周年慶，正在與日本藝人洽談合作，期望下半年定案後，年底開演。

高流未來趴運用 5G 的高速率、低延遲特性，透過多台高速攝影機以 3D 影像拍攝技術即時捕捉真人動作，再貼合虛擬偶像的影像，現場進行結合線上線下的虛實整合表演，共同為跨界展演開創新型態。

中華電指出，公司擁有最大頻寬、最豐富的網路建設維運經驗，已陸續為國內製造、文創及醫療等產業，提供安全、高品質的 5G 專網服務，透過 5G 企業專網的導入，善用 5G 高速率、低延遲的特性，支撐文創產業創作虛實整合的展演新型態，協助製造業推動智慧監測與智慧製造等應用，加速推動產業升級。