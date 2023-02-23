漢來美食去年獲利年增逾7成 今年營運樂觀看漲

連鎖餐飲業者漢來美食 (1268-TW) 今 (23) 日公布去 (2022) 年財報，全年稅後純益 1.3 億元，年增 72.61%，每股純益(EPS)3.08 元，走出疫情谷底，隨著今年營收動能快速轉強，且第四季台北南港漢來大飯店將開幕，漢來美食營收、獲利節節攀升值得期待。

漢來美食指出，由於疫情流感化，人潮逐漸回流，去年合併營收 37.57 億元，年增 28.23%，營業毛利 15.27 億元，年增 30.78%，毛利率 40.65%，年增 0.8 個百分點，營業利益 2942 萬元，營益率 0.78%，較去年同期轉正。

而漢來美食去年第四季合併營收 11.43 億元，年增 16.99%，營業毛利 4.9 億元，年增 7.46%，毛利率 42.87%，年減 3.85 個百分點，營業利益 7376 萬元，營益率 6.45%。

漢來美食指出，回顧 2022 年，第二季是國內病毒共存的陣痛期，當時餐飲營業額減幅超過 40%，所幸在業者應變能力提升且消費模式轉為多元化的情形下，7 月起營收以兩位數的月增幅度加溫，第三季營收更創單季新高紀錄。

展望後市，漢來美食表示，1 月迎來業績大爆發，而 2 月上半月因有春酒等商務聚餐加持，呈現淡季不淡，加上月底 228 連續假期商機可期，餐飲業界普遍看好餐飲後續營運動能。

漢來美食今年仍將持續拓點，但重點主要放在第四季台北南港漢來大飯店開幕，同時深耕電子商務市場，藉由常溫食品和冷凍熟食更多元搶占不同客層，樂觀看營運策略將逐漸發酵至獲利成績。

漢來美食旗下擁有大型連鎖自助餐廳漢來海港、2 米其林入選餐廳名人坊、福園台菜、上海湯包、漢來蔬食、翠園和 2 家氣派豪華的宴會廳等。