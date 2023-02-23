〈立積法說〉去年獲利探9年低 今年營運拚微幅成長

射頻 IC 廠立積 (4968-TW) 今 (23) 日召開法說會，並公布去年財報，受去年中國標案需求下滑影響，全年稅後純益僅 0.55 億元，年減近 9 成，下探 9 年來新低，每股稅後純益 0.62 元，展望全年，公司坦言，由於手機需求仍疲弱，今年營運拚微幅成長。

立積去年營收 34.29 億元，年增 35.5%，毛利率 31%，年增 2 個百分點，營益率 - 1%，較前年轉負，稅後純益 0.55 億元，年減 88.18%，每股稅後純益 0.62 元；立積董事會今日也決議通過不發放股利。

業務行銷處副總黃智杰表示，由於中國運營商對前端射頻模組 (FEM) 需求大幅下降，因此今年中國市場價格壓力仍存在，公司也謹慎控管投片量，並緊密觀察下半年需求。

針對今年 Wi-Fi 升級趨勢，黃智杰認為，立積去年 Wi-Fi 6 產品比重已經從 4 成提升至 5 成，今年估繼續提升，Wi-Fi 6E 也已開始出貨，有助搶食海外標案，Wi-Fi 7 產品則已進入送樣階段，客戶正在認證中，以美系平台為主。

至於手機市場，黃智杰坦言，去年手機營收比重約 1 成，由於今年中國手機市場年減雙位數，上半年業者也持續消化庫存，看法較悲觀，目前也沒看到好轉狀況，預計今年中國手機 Wi-Fi 6E 成長不會太多，滲透率與去年相當。

車用領域方面，立積在車用領域涵蓋車內和車外，車內包括防盜、後座嬰兒、駕駛呼吸心跳，車外則為盲點、停車偵測，未來將持續投入車用領域研發並進行市場拓展。