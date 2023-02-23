皇將Q2完成併購韓商 目標3年躍升全球第一大軟膠囊廠

皇將科技 (4744-TW) 預計第二季完成收購韓國軟膠囊產線製造商 Changsung，雙方今 (23) 日舉行簽約儀式，皇將董事長顏德新表示，看準軟膠囊設備市場持續成長，未來整併提供一條龍服務後，目標未來三年從亞洲第一擴大至全球第一。

韓國 Changsung 公司是亞洲第一大專業製造軟膠囊生產線，產品包含軟膠囊壓丸機、軟膠囊乾燥系統生產線及相關配套設備，主要外銷市場為歐洲與中南美洲，2021 年全年營收 199.92 億韓元 (約新台幣 4.48 億元)，年增 3%；去年前三季營收 151.24 億韓元 (約新台幣 3.39 億元)，年增 31%，稅後淨利 23.31 億韓元 (約新台幣 5200 萬元)。

據了解，韓國 Changsung 公司目前產能已達滿載，訂單能見度高，目前正在規劃擴產，初估今年營運有望再成長 20-30%，三年後更有機會翻倍跳增。

顏德新指出，皇將與韓國 Changsung 公司屬於上下游關係，韓國 Changsung 是上游軟膠囊生產線製造商、皇將為下游數粒生產線、包裝製造商，隨著全球醫藥與保健品市場快速成長，皇將在既有競爭力基礎上進行垂直整併，收購 Changsung 公司後，完整提供客戶一條龍服務。

總經理張凱勛補充，Changsung 公司過去最大的出口市場在歐洲與中南美洲，皇將則是主要布局北美與印度市場，雙方將可達到互補，未來皇將的數粒生產線搭配 Changsung 公司的軟膠囊生產線，不僅可擴大亞太區域銷售，並能再搶下北美與印度軟膠囊生產線市場，也有利皇將的產品推進歐洲市場。

皇將規劃二階段收購韓國 Changsung 全部普通股股份 173600 股，總交易金額 1740 萬美元，預計第二季完成交割、4 月開始併入報表。皇將收購 Changsung 公司涵蓋客戶、產線與銷售人員、土地與廠房等。