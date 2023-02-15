〈皇將垂直整併〉斥逾5億元併購亞洲最大軟膠囊製造商 Q2認列營收

皇將科技 (4744-TW) 今 (15) 日董事會決議，以 1740 萬美元 (約新台幣 5.27 億元) 取得韓國軟膠囊製造商 Changung Softgel System Ltd. 100% 股權，總經理張凱勛表示，後續雙方將進行簽約，最晚第二季開始認列營收。

Changung 為亞洲第一大專業製造軟膠囊生產線製造商，產品包含軟膠囊生產線及相關配套設備，公司已成立 50 年，雖然營運規模不及皇將，但每年營收、獲利穩定成長。

張凱勛說明，事實上 Changung 為皇將的上游合作夥伴，在台的代理商也是皇將，主要布局地區集中在歐洲與南美洲，而皇將市場聚焦在美國與印度，加上雙方有部分客戶重疊，預期完成垂直整合後，皇將將提供一條龍服務，並達到互補性，在醫藥包裝設備產業提升市占。

他進一步說，雖然 Changung 的營收規模小於皇將，不過整體毛利率達到 40%，且軟膠囊未來年複合成長率也有 10%。

皇將將以每股 100.23 美元，收購 Changung 全部普通股份 173600 股，取得 100% 股權，總交易金額 1740 萬美元，目前雙方正在協調合約最後細節，預計最慢第二季完成併購。