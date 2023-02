繼泰昇-KY之後 東協雞肉加工廠商其祥-KY也擬撤出台灣資本市場

雞肉供應商其祥 - KY(1258-TW) 今 (23) 日停牌,並宣布以執行反向三角合併方式,其祥 - KY 將私有化並終止上櫃交易,預計預計於 4 月 14 日召開股東臨時會通過後,暫訂 6 月 26 日下櫃。

其祥 - KY 也是經營東協市場廠商繼泰昇 - KY 之後,宣布執行私有化終止在台第一上市的企業。

其祥 - KY 今天宣布決議通過與 Sin Chuan Resources Pte. Ltd. 及其子公司 KS Ventures Limited 進行反向三角合併案,以其祥為存續公司,KS Ventures Limited 為消滅公司,併購案完成後,其祥將成為 Sin Chuan Resources Pte. Ltd. 百分之百持股子公司,未來公司將私有化並終止上櫃交易。

Sin Chuan Resources Pte. Ltd. 及 KS Ventures Limited 是專門為此次私有化所設立的控股及特殊目的公司。而 Sin Chuan Resources Pte. Ltd. 股東為其祥 - KY 董事長王建山及其祥 - KY 其他主要股東,前述主要股東共持有其祥股權約 68.24%。接下來,其祥擬以每股對價 27 元,成為 Sin Chuan Resources Pte. Ltd. 百分百持股的子公司,對照其祥昨日收盤價 23.75 元,溢價 13.6%。

公司預計於 4 月 14 日召開股東臨時會討論該合併案及相關議案,決議通過後,依相關規定向櫃檯中心申請股票終止上櫃及停止公開發行,合併案基準日暫定 6 月 26 日。

其祥 - KY 自 2020 年以來疫情蔓延,造成全球邊境封鎖、觀光消費減少,氣候異常及俄烏戰爭也使原物料價格上漲,加上馬來西亞政府為解決國內雞肉供給短缺所造成的雞價上漲,進行相關雞肉出口禁止令,都影響公司供應鏈布局及整體營運。

其祥 - KY 是新加坡前三大雞肉供應商,主要業務為肉雞養殖、雞隻加工處理及各式雞肉製品之買賣,主要養殖場設在馬來西亞,在新加坡加工處理後當地銷售。

其祥 - KY 表示,面對種種不利因素,公司雖努力採取相關應變,尚未有相關有利政策協助支持所屬產業,而馬來西亞政府實施禁止雞肉出口至今,雖已局部解除禁令,但仍未恢復過往正常出口量,不確定的政經決策致使本公司營運面臨較大波動及不確定性。