雲品拓台中頂級宴會市場 圓觀4月起營運

雲品國際 (2748-TW) 今 (6) 日宣布，與總太地產攜手合作的宴會場域命名為「圓觀」(Palazzo Colonna)，除了可提供總太地產屋主餐飲宴會服務，今日也正式對外開始接單，以每桌 23990 元 + 10% 起的桌搶進中台灣頂級宴會市場，預計 4 月起營運。

圓觀位於 ASIA1 總太台中水湳永續中心內，除了可提供總太地產屋主的餐飲宴會服務，也開始對外接單，最多可容納 25 桌，雲品說明，目標是為國內豪宅文化訂下國際級標準，因此，在此導入米其林廚藝團隊、TIBA 國際管家認證團隊、WSET 國際侍酒師團隊，以提供高級訂製生活顧問 (Haute living consultant) 服務。

雲品總經理丁原偉進一步指出，此次以高端訂製服務和餐飲團隊進駐 ASIA1 總太水湳永續中心，首創接待中心結合餐飲宴會的場域，並完成宴會事業的 8 項創舉。

圓觀 8 項創舉包括，台中唯一同一餐期僅限一埸婚禮的場域，也是國內唯一 90% 留白，只有 8% 建敝率的宴會廳，更是國內唯一擁有地景裝置藝術及麥田或季節花海的宴會埸所、國內唯一含行動攤車四台的全包套式宴會廳、國內唯一教堂式宴會廳，國內唯一宴會廳同時具有 TIBA 國際管家和 WSET 國際侍酒師的服務，也是擁有國內唯一的露天新式教堂設計規劃，同時結合建案樣品屋，成為全台唯一可體驗未來私宅家宴的 VIP 包廂。

雲品高度看好大台中的消費實力，丁原偉期望，藉由君品 Collection 台中最新據點「圓觀」和已開始營運的「蘭克斯特」，帶動台中宴會產業的革新和進步。

雲品高級訂製生活顧問未來也可為總太住戶安排各式客製化課程，如廚藝教學、花藝課程、調酒品茗、珠寶鑑賞、書法美學、油畫教學、永續環保講座、健康講座、私廚饗宴，以及米其林主廚餐會等，讓住戶在家即能享受五星級酒店的延伸服務與高端訂製頂級享受。