〈獨家〉股價未達百元 雲品盛治仁首露心聲 手握多項發展重點

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW)今 (2023) 年 2 月至今股價再大漲近 20%，對此，雲品董事長盛治仁今(7) 日露面時首度談到股價，他表示，股價是看獲利反映，無論股價好壞都不影響經營團隊的持股，展望後市，雲頻還有很多發展可能性。

若拉長波段時間來看，隨著解封題材發酵，雲品自 11 月以來漲幅逼近 60%，在觀光飯店中反彈最為強勁。

雲品股價儘管大漲，但卻未達百元，外界關切是否委屈，盛治仁表示，沒有什麼委屈的問題，經營團隊最不 care 的其實也是股價，因為無論股價好壞都不影響經營團隊的持股。

盛治仁指出，雲品在營運上仍有很多發展空間，中長期也持續有新計畫，股價就是反映獲利。

盛治仁進一步提到，儘管疫情過後營運明顯復甦，但手頭資金充裕，暫時不考慮現金增資。

目前雲品以君品 collection 擴大館外宴會業務為一大發展重點，受委託經營案共 10 個，接下來預計將達 12 個，其中，與總太地產攜手合作的宴會場域台中圓觀 (Palazzo Colonna) 預計 4 月起營運，挑戰中台灣頂級宴會市場的新高度。

而位於台南安平的第 7 個委託案預計明年試營運，是雲品服務首次跨足南台灣，提供物業管理服務，預計明年第四季試營運。