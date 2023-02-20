〈焦點股〉百元俱樂部新成員報到！雲品亮漲停燈寫新天價

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (20) 日盤中攻上漲停，最高來到 102.5 元寫掛牌來新天價，也首度成為百元俱樂部一員，雲品除了飯店住房業務快速復甦，更持續透過館外餐飲拓點，搶攻宴會商機，法人看好，雲品今 (2023) 年各項營運動能全面開啟，展望樂觀。

雲品 1 月合併營收 2.75 億元，月增 3.38%、年增 32.68%，創單月歷史次高紀錄，反映住房、餐飲二大營運引擎的強勁運轉。

雲品為進一步推升日月潭雲品的住房服務和客單價，將於 3 月 5 日至 3 月 17 日閉館 13 天，進行大型裝修工程，尤其將增設行政酒廊，進一步搶高端親子家庭客群，預計 6 月後整體遊憩空間、大廳和行政樓層將全數完工，提前為暑期旺季做足準備。

而台北君品飯店住房業務已見到春燕，國際旅客回流約 5 成，同時，館內餐飲需求、宴會婚宴檔期詢問度高。

另外，最受投資人關注的則是雲品在館外的餐飲布局。雲品透過君品 collection 拓張館外宴會版圖，在飯店固定的量體下，可快速提升業務量。

其中，雲品與總太地產 (3056-TW) 聯手規劃的台中水湳圓觀 (Palazzo Colonna)，主攻大台中高端客群，再度立下當地市場的新標竿，預計 5 月加入營運行列，目前接單已至今年底。

君品 Collection 委託經營與直營宴會廳總桌數已達 900 桌，雲品表示，隨著疫情趨緩，且今年傳統結婚好日子天數多達 90 多天，婚宴接單量有可觀的成長空間，委託經營的淡水「嘉廬」、桃園「皇家薇庭」、台中「蘭克斯特」和台北茹曦酒店等正穩定接單中。

而君品 Collection 位於台南安平的第 7 個委託案預計明年試營運，為雲品服務首次跨足南台灣。

另外，雲品受委託進行新北烏來紅河谷園區規劃及營運管理，將設置有 7 間溫泉獨棟 Villa，開出後又將在北部頂級婚宴和國旅市場投下震撼彈。

雲品樂觀看宴會業務的復甦，君品 collection 不斷有合作對象洽談中。