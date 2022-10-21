〈致伸技術日〉展出六大新技術 2040年達到100%再生能源

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 今 (21) 日舉行技術展暨 ESG 成果發表會，將近年結合三感合一研發的新技術和新產品，分成智慧車聯、智慧安全生活、智慧居家、智慧辦公、創作由你等展區，並加人 ESG 區，其中，ESG 方面預計 2040 年達到 100% 使用再生能源。

ESG 展區方面，致伸加入 RE100 碳中和計畫，並展示減碳績效、綠色產品研發能力、關懷員工及回饋社會等各項重要目標上的成果。公司預計，集團 2040 年達到 100% 使用再生能源，目前溫室氣體排放減少 23.6%、水資源也調降 7.5%、能源也減低 23.6%、有害廢棄物更減少 23.6%。

致伸強調，致力於新技術與新產品的開發，並往智慧製造工業 4.0 高效生產力的方向邁進。因應地緣政治風險，全球生產基地也持續進行分散與分工，預期智慧化新產品比重將會逐年提高，加上優化產品結構，獲利率同步提升。

智慧車聯展區共有四大類車載應用，包括先進駕駛輔助系統 (ADAS) 的車用相機，使用主動式對焦技術，開發出符合車用規格的相機模組，並能符合車用電子嚴格的可靠度與耐候性要求，同時提供清晰影像。

另外，商業車隊管理用駕駛監視系統 (DMS) 可提供駕駛監控系統和雲端中控連結功能，強化駕駛員的駕駛安全性、車用閘道器以及傳感器，以及集團子公司迪芬尼聲學所開發的車用音響。

智慧安全生活區也有四大應用，包含智慧控影機、商穿戴式攝影機、微型化與廣角的相機模組，以及迪芬尼的專業耳機、音響與高品質音效。