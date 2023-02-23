遭做空機構狙擊 港股創科實業慘跌19%後停牌

做空機構 Jehoshaphat Research 發布報告，質疑電動工具品牌公司創科實業 (00669-HK) 操控會計報告，創科實業股價大跌，創下 2008 年 11 月以來的最大跌幅。

Jehoshaphat 在日期為周三 (22 日) 的報告指出，創科是全球所有收入超過 10 億美元的上市公司中，唯一一家連續十年毛利率呈每半年度持續上升的公司，但其實公司正在拖欠債務，而且進行大規模裁員。

報告指控，公司過去十多年來是透過會計技巧來大幅誇大利潤，包括將價值數十億美元的日常開支，撥入各種資產帳戶中，讓財務報表中部分成本被隱藏或推移到數年後。報告認為，這家公司股價有「60-80% 的下跌空間」。

消息發布後，創科周四開盤後大跌，跌幅在達到 19% 之後停牌，停牌前股價報 74.95 港元，是去年 11 月以來的新低價格。

根據網站消息，這家 Jehoshaphat 專門從事「對上市公司的取證研究」，網站顯示的報告可追溯到大約兩年前。 這家鮮為人知的公司，迄今為止主要針對美國上市公司，包括 Array Technologies Inc.、Ameresco Inc. 和 Progyny Inc，在其報告發布後，這三檔股票均暴跌。

這家做空機構表示，現時創科估值相當於 2023 年預測本益比約 16.9 倍，若創科要維持其 16.9 倍的估值，預期股價會下跌 66% 至 31 港元，若估值降至長期平均數 14.3 倍，股價則要下跌 71% 至 26 港元。