PCB廠泰鼎-KY去年純益8.74億元改寫歷史第三高 EPS4.6元

PCB 廠泰鼎 - KY(4927-TW) 今 (28) 日公布最新財報，2022 年全年稅後純益爲 8.74 億元，改寫歷史第三高，年減 36.5%，每股純益 4.6 元，同時，泰鼎 - KY 董事會並決議 5 月 31 日召開股東會。

泰鼎 - KY2022 年第四季營收 35.91 億元，毛利率 15.03%，季減 1.8 個百分點，年減 7.39 個百分點，稅後純益 4163 萬元，季減 28.03%，年減 92.45%，單季每股純益爲 0.22 元。

泰鼎 - KY 去年營收 149.06 億元，毛利率爲 18.98%，年減 2.11 個百分點，全年稅後純益爲 8.74 億元，年減 36.5%，每股純益 4.6 元。

泰鼎 - KY 主要四大產品線為 Home、通訊、車用、PC，其中通訊表現相對穩健。

泰鼎 2022 年全年稅後純益 8.74 億元、每股純益 4.6 元，主要受益於匯率有利及 Mini LED TV 持續有拉貨帶動產品組合較佳，2023 年則在新產品及新產能挹注，可望見營收的回溫。

泰鼎 - KY 今年 1 月營收 11.39 億元，月增 12.34%，年減 28.28%，由於上半年處傳統淡季，預計自第三季起可望見到營收的回溫。

泰鼎 - KY 進行中的泰國三廠擴建案也持續進行中，全部完工預計每月產能將增加 400 萬平方呎，總產能每月突破 1000 萬呎，目前三廠擴建案持續進行，後續還有擴產計畫。