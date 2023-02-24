〈能源盤後〉汽油供應量下降 顯見需求開始增強 原油7日來首見收高

原油期貨價格周四 (23 日) 上漲，WTI 原油期貨 7 個交易日來首次收高，係因數據顯示上周美國汽油供應量下降，以及原油庫存增加僅近 800 萬桶。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.44 美元或 近 2%，收於每桶 75.39 美元，在經過周三為止的 6 連跌後回升，將本周跌幅收斂至 1.5%。

4 月交割 Brent 期貨價格上漲 1.61 美元或 2％​​，收每桶 82.21 美元。

5 月交割 Brent 期貨價格上漲 1.50 美元或 1.9%​​，收每桶 81.95 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

3 月交割的汽油期貨價格上漲 1.8%，收每加侖 2.3795 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 0.3%，收每加侖 2.7081 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格上漲 6.4%，收每百萬 Btu 2.314 美元，繼周三上漲 4.9% 後再上升。

供應數據

能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (2/17 止) 美國原油庫存增加 760 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周 (2/17 止) 美國原油供應量上升 100 萬桶。產業貿易團體美國石油協會 (API) 周三晚間公布，上周美國原油庫存增加 990 萬桶。

EIA 數據包含對上周原油庫存上修 207.3 萬桶 / 日的結果。前一周 EIA 也曾上修原油庫存 196.7 萬桶 / 日。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，由於上修因素很高，這表明 EIA 不僅低估國內原油產量，也低估原油淨進口量，並且可能高估煉油廠的運行量，此間預計是近期史上最大的季節性維護時期。

因應周一美國總統日休假，EIA 較往常順延一日至周四發布上周原油庫存報告。

EIA 報告也顯示，上周汽油庫存下降 190 萬桶、蒸餾油庫存增加 270 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周汽油庫存下降 40 萬桶，以及蒸餾油庫存下降 130 萬桶。

Vincent 表示，汽油庫存下降是因為汽油進口量連續兩次下降，以及每周汽油產品供應量增加近 70 萬桶 / 日，而這是需求指標，顯示汽油需求已明顯展開季節性常態加強趨勢。然而，汽油產品供應量的 4 周均值仍較去年同期低 11.9 萬桶 / 日。

EIA 報告指出，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上周增加 70 萬桶。

天然氣方面，美國天然氣期貨價格 2 月下跌 14%，今年迄今的跌幅更高達 48% 以上，冬季天氣溫和、國內供應量強勁引起市場拋售。

約莫一年前俄羅斯入侵烏克蘭後，天然氣價格激漲，讓一些歐洲電力供應商改燒石油發電，從而提高原油需求。此後天然氣價格大跌。

EIA 周四公布天然氣庫存數據，顯示上周 (2/17 止) 天然氣庫存下降 710 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣庫存下降 720 億立方英呎。

S&P Global Commodity Insights 數據顯示，此時期天然氣下降程度的 5 年平均值為 1770 億立方英呎，而去年同期天然氣庫存下降 1380 億立方英呎。

其他市場驅動力

原油 2 月表現掙扎，係因投資者重新調整對美聯準會 (Fed) 升息的預期。市場擔憂 Fed 的行動引發急劇的經濟衰退，令原油和燃料的需求承壓。

Fed 本周三公布 1 月 31 日至 2 月 1 日政策會議的會議記錄，顯示決策者堅定支持繼續升息的計畫，但這不令人意外。

俄烏戰爭將滿一周年，S&P Global Commodity Insights 副總裁兼原油市場和能源與行動研究部門主管 Jim Burkhard 表示，戰爭本身未對全球石油流的實際數量產生重大影響，而是在本質上引入了巨大的不確定性。

俄烏戰爭是 2022 年市場巨大推動力，2023 年也將是如此，但今年市場也聚焦其他驅動因素，例如中國重啟、沙烏地阿拉伯和俄羅斯之間的 OPEC + 關係動向。今年政府對石油市場的干預，尤其是美政府，也會再次發揮如同 2022 年造成的影響。

「整體而言，現下的石油市場反映出俄羅斯和西方，以及中國和西方這之間的分歧。」Burkhard 說。