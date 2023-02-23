〈焦點股〉上洋現金殖利率近8% 狂飆漲停寫5個月新高價

空調及商用洗衣代理廠商上洋產業 (6728-TW) 董事會通過 111 年度盈餘分配案，將配發現金股利 10 元，以昨 (22) 日收盤價 128 元計算，現金殖利率達 7.8%，激勵今日股價直攻漲停，並創去 (2022) 年 9 月下旬以來新高，上洋樂觀看待，今年仍將穩定成長，尤其持續優化產品組合，有利提升獲利率。

上洋去年合併營收 24.48 億元，年增 26%，稅後純益 3.13 億元，年增 16%，每股純益 (EPS)13.6 元，創獲利新高紀錄，上洋指出，近年持續優化產品組合，樂觀看今年仍將穩定成長，而董事會通過配發現金股利 10 元，配發率 73%，與股東分享經營成果。

上洋去年受惠家用、商用空調產品出貨穩定成長，再加上近年自助洗衣導入 IoT 和人工智能，有利優化產品組合，展望今年，上洋引進三菱重工空調的家用空調、商用產品全新機型，並首度跨入超商連鎖店鋪商用空調市場。

而在商用洗衣市場上，上洋則將跨足高端領域，已成立新品牌「RIV」，同時，將加快在東南亞市場布局，營運動能持續升溫。

其中，RIV 主攻精品洗衣、商務版圖，目標預計開出 3-5 家，單店年營業額設定在每月 400-500 萬元。

而上洋旗下「SeSA 洗衣吧」全台總家數去年已達 139 家，預期今年再開 40 家新據點，同時也將拓展東南亞市場，預計於泰國、越南合計開 40 家自助洗衣店。