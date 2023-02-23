台塑新智能台南儲能案場取得驗證 持續建置多座大型案場

台塑集團儲能布局持續發酵，期下台塑新智能今 (23) 日宣布，與翰可、眾樹能源三方合建的台南永康 5MW 儲能案場已在本月通過第三方驗證，目前仍有多個 5MW 以上大型儲能案場正在建置當中，今年內將可陸續取得驗證。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，永康案場為台塑新智能首座通過第三方驗證的儲能系統，具代表性意義，證明台塑新智能的技術實力深厚、設備安全妥善。

王瑞瑜表示，全台各地擴大布建儲能，而台塑新智能著重國產在地化，不僅自行開發電池管理系統，也具備規模化電池模組生產能力，未來還將在台灣生產電池芯，可確保電池供應無虞，並提供完整技術支援及售後保固，建立長期且穩定的一條龍服務。

台塑新智能表示，永康儲能案場已由法商必維集團 (Bureau Veritas) 立德國際商品試驗現場測試，通過經濟部標檢局 IEC/CNS 62933-5-2 認證，包括消防系統與操作環境偵測處理，機械性衝擊，過溫、過充電、過電流保護，輔助電力、控制、通訊系統異常操作，絕緣阻抗、介電強度等多種項目。

台塑新智能電池新則採用磷酸鋰鐵電池，除了永康案場以外，將陸續在雲林、南投、彰化、嘉義完成五大儲能案場，容量總計將高達 50MW 以上，明年啟動台化彰化廠 100MW 超級儲能系統建設。