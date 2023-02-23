世銀下任總裁預定5月初前選出 這幾位呼聲最高

世界銀行 (World Bank) 總裁馬爾帕斯 (David Malpass) 日前突然宣布提前卸職過後，世銀宣布將在周四 (23 日) 開放下任總裁的提名作業，並預定 5 月初以前選出繼任人選。

世銀 25 人組成的執行董事會周三開會討論遴選流程和條件，並將從周四開始到 3 月 29 日期間接受各國提名，執行董事有權把名單縮小為三位人選和進行正式面談。

執行董事表示非常鼓勵提名女性，這個國際機構成立 77 年以來從未出現女性領導人。總裁的必備條件則包括良好的領導紀錄和成就、有管理國際性大型機構經驗等，並未提到氣候變遷。執行董事承諾整個過程將保持公開、透明。

世銀總部在華盛頓，是開發中國家貸款的主要提供者，一年撥付數千億美元給中低收入國家，美國是最大股東，發言也最具份量，總裁一向由美國提名的美國公民擔任，但一些新興國家和公民團體希望有更多選擇。

馬爾帕斯曾捲入氣候變遷爭議。(圖: AFP)

馬爾帕斯曾在美國財政部任職，是當年唯一的被提名人，他在 2019 年由前總統川普任內任命，五年的任期原本到 2024 年 4 月才屆滿，但上周意外宣布提前於 6 月 30 日卸職。這讓拜登政府有機會提名一位有助於推動世銀內部改革、且更關注氣候變遷的繼任者，因馬爾帕斯曾數度避答全球暖化的問題，遭到氣候倡議人士抗議。

可能的繼任者

知情人士透露，美國最快周四就會宣布提名人選。分析師點名兩個呼聲較高的人選，包括美國國際開發署 (USAID) 署長、曾在歐巴馬時期擔任美國駐聯合國大使的鮑爾 (Samantha Power)，她曾是一名記者，並以人權題材的著作在 2022 年獲頒普立茲獎。

另一個人選為洛克斐勒基金會 (RFF) 和 USAID 前署長沙赫 (Rajiv Shah)，該基金會最近和美國國務院合作推動 COP27 的碳抵減計畫。

其他被看好的人選還包括印裔美籍的百事可樂 (PEP-US) 前執行長努伊 (Indra Nooyi)，她長期關注企業在氣候變遷中扮演的角色；現任世界貿易組織 (WTO) 秘書長、曾在世銀任職的伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala)，她有奈及利亞和美國雙國籍。

目前在非營利組織 One Campaign 擔任執行長的史密斯 (Gayle Smith) 是另一個被點名者，該機構宗旨為終結極度貧窮和避免疾病，而她本人曾於歐巴馬政府時期在 USAID 任職，以及擔任過國安會 (NSC) 的非洲事務主任。