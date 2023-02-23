王毅與普丁談烏克蘭 願為政治解決危機發揮建設性作用

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅周三（22 日）拜會俄羅斯總統普丁，向普丁轉達中國國家主席習近平的問候，並表示中方願為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

中國外交部網站周三晚間發布的中方聲明顯示，王毅向普丁轉達習近平的親切問候。王毅表示，去年底，習近平與普丁舉行重要視訊會晤，為新一年雙邊關係指明方向。

王毅說，當前國際形勢複雜嚴峻，但中俄關係歷經國際風雲考驗，成熟堅韌、穩如泰山。雖然危機和亂象時常出現，但挑戰和機遇並存，這就是歷史的辯證法。中俄新時代全面戰略協作夥伴關係從不針對第三方，也不受第三方干擾，更不接受第三方脅迫。

王毅表示，中方願同俄方一道，保持戰略定力，深化政治互信，加強戰略協作，拓展務實合作，維護兩國正當利益，為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用。

普丁請王毅轉達對習近平的誠摯問候。他表示，中共「二十大」為中國發展開闢新前景。當前俄中關係正朝既定目標前進，雙方各領域合作以及在上合、金磚等多邊組織中的協調富有成果，在國際事務中加強團結協作，對推動國際關係民主化和國際格局平衡穩定具重要意義。

普丁與王毅也深入交換對烏克蘭問題的意見。王毅表示，讚賞俄方重申願透過對話談判解決問題。中方將一如既往，秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用。

據《彭博》報導，普丁說，他正在等待習近平訪俄。另據《華爾街日報》報導，知情人士透露，習近平準備在未來幾個月內訪問莫斯科，與普丁舉行峰會，促其和談，北京希望能在結束烏克蘭戰爭方面發揮更積極的作用。

《塔斯社》周四也報導，俄國外交部副部長加盧津表示，俄方已經做好透過政治與外交途徑實現特別軍事行動目標的準備，如果西方國家和基輔當局放下武器，停止炮擊俄國城市，俄方就可能與烏國舉行談判。

在普丁下令全面侵略烏國一年後，王毅造訪莫斯科的舉動表明，儘管北京努力限制這場戰爭帶來的損害，但中方無意放棄其堅定外交夥伴。中國政府已表示很快就會公布烏克蘭和平倡議的細節，但該倡議已遭美國和歐洲質疑。