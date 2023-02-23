盤中速報 - 中裕(4147)股價拉至漲停，漲停價77.8元，成交2,827張

中裕(4147-TW)23日09:42上漲7元，股價漲停報77.8元，委買2,692張，成交2,827張。

主要業務為新藥研發。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數近5日上漲0.21%。

中裕(4147-TW)近5日股價上漲2.91%，櫃買指數上漲2.13%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+168 張
  • 外資買賣超：+168 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+323 張
  • 融券增減：+16 張

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