盤中速報 - 中裕(4147)急跌-2.07%報70.2元，成交451張

中裕(4147-TW)近5分K跌速2.07%，14日09:05報70.2元，成交451張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中裕(4147-TW)近5日股價上漲11.16%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.66%。櫃買指數下跌1.97%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,036 張
- 外資買賣超：+1,544 張
- 投信買賣超：+492 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+236 張
- 融券增減：+23 張
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+18.25%
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原投組報酬率
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投組標的成分
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20%
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