盤中速報 - 中裕(4147)急跌-2.07%報70.2元，成交451張

中裕(4147-TW)近5分K跌速2.07%，14日09:05報70.2元，成交451張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中裕(4147-TW)近5日股價上漲11.16%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.66%。櫃買指數下跌1.97%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,036 張
  • 外資買賣超：+1,544 張
  • 投信買賣超：+492 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+236 張
  • 融券增減：+23 張

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