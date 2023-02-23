盤中速報 - 映泰(2399)股價大漲至15.85元，漲幅達7.09%

映泰(2399-TW)23日11:48股價上漲1.05元，報15.85元，漲幅7.09%，成交6,967張。
映泰(2399-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板。工業電腦。電腦VGA 卡。
近5日股價上漲2.07%，台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+402 張
- 外資買賣超：+402 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-216 張
- 融券增減：+50 張
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