盤中速報 - 映泰(2399)股價大漲至15.85元，漲幅達7.09%

映泰(2399-TW)23日11:48股價上漲1.05元，報15.85元，漲幅7.09%，成交6,967張。

映泰(2399-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板。工業電腦。電腦VGA 卡。

近5日股價上漲2.07%，台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+402 張
  • 外資買賣超：+402 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-216 張
  • 融券增減：+50 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+38.70%

$13,870

原投組報酬率

+29.66%

$12,966

投組標的成分

  • 40%

    盛達

    3027

  • 20%

    雷虎

    8033

  • 20%

    八貫

    1342

  • 10%

    高力

    8996

  • 10%

    瀚亞巴西基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞