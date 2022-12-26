【產業概觀】製藥四大類別分是什麼？國際上市新藥公司一次看

一、製藥產業概覽、四大製藥領域有哪些公司？

近 10 年來我國生技產業自 2012 年的 3,590 億元增加到 2021 年的 6,665 億元，年複合成長率約 7.1%，當中製藥產業主要市場以國內為大宗，每年成長幅度相對有限，佔比仍低，故年複合成長率僅有 1.5%，但若持續推動新藥開發且又能加速國內外上市，長遠而言將有利於提升製藥產業的營業規模與成長率。



製藥產業主要分為西藥製劑、原料藥、中藥及生物製劑等領域

台灣製藥產業主要以西藥製劑為主，其中學名藥為西藥製劑的最大品項，同時也是營收主要來源，不過在政策引導下，新藥開發已有眾多廠商，不但已有產品於國內外上市銷售，也有授權國外醫藥公司。

原料藥主要是為活性成分的藥品，用以提供西藥製劑廠商做成製劑，但國內藥廠以學名藥為大宗，因此原料藥多為進口為主，國內原料藥則轉而供應國外公司。

生物製劑則是由疫苗出發，在政策推動與全球趨勢下，生物藥品為重點發展項目，隨著廠商的投入也讓產業規模續增；其中中藥雖主要以國內市場為主，但因應本次 COVID-19 的爆發，也有逐步開拓外銷市場的潛力。



生技產業歷經幾十年的起起伏伏，政策持續推動下，以創造為數不少的中小型生物新創公司，這些廠商不僅在國內上市，也有通過歐盟 EMA 與美國 FDA 的審查標準並上市，就最新資訊，國內外已有 12 項新藥上市。

小分子藥主要是採化學合成方式來做製造，屬於傳統藥物，藥物傳輸途徑包含口服、經皮吸收、黏膜吸收等。

在國際上市新藥的公司包含 (1760-TW) 寶齡富錦、(4162-TW) 智擎、(4157-TW) 太景 *-KY、(6535-TW) 順藥、(6576-TW) 逸達、(6620-TW) 漢達與未公開發行的泰合。

生物藥品主要是透過生物技術如：基因工程、細胞工程、蛋白質工程等方式，來研發與製造的藥品，在國際上市新藥的公司有 (4147-TW) 中裕新藥、(6446-TW)藥華藥。

疫苗則是利用人體免疫系統辨識敵我的方式，對外來物質加以辨識並消滅，國際上市廠商主要有 (4142-TW) 國光生

植物新藥主要是以植物材料、藻類、大型真菌或前述的複方組合製成的藥品，國內相關領域於國際掛牌的廠商僅有 (4743-TW) 合一

生物相似藥品是幾乎和原藥品相同，但由不同藥廠製造的生物製劑，換言之是

其他藥廠或生物科技公司可以參考該生物製劑的分子結構特性並利用已有數據，研發生產具有相似臨床療效的藥物，國內廠商有 (6541-TW) 泰福 - KY

相關公司於國際上市的藥物及適應症，請至生技製藥產業概覽；國際上市新藥公司整理一次看！

二、盤面概況

指數盤上震盪

國際交投清淡，本日盤面膠著，指數在台積電帶動下小漲十餘點，預估量僅 1122 億，市場持續觀望。

在集中市場方面，貢獻漲點的多方指標依序為：

(2330-TW) 台積電、(1303-TW) 南亞、(2412-TW) 中華電、(1590-TW) 亞德客、(1326-TW) 台化

造成盤勢壓抑：

(2454-TW) 聯發科、(2603-TW) 長榮、(2615-TW) 萬海、(2609-TW) 陽明、(3443-TW) 創意

櫃買市場強勢指標為：

(5904-TW) 寶雅、(4123-TW) 晟德、(4174-TW) 浩鼎、(8069-TW) 元太、(5371-TW) 中光電

拖累指數的為：

(3529-TW) 力旺、(5347-TW) 世界先進、(5274-TW) 信驊、(6146-TW) 耕興、(4966-TW) 譜瑞 - KY

綜觀漲點跌來看，本日科技類股漲勢出現分化，顯示市場對科技類股相較無共識，觀察櫃買指數櫃生技佔比已經突破 50%，高於平均值逾 20%，顯示當前市場資金在外資休假期間對生技族群相較有共識。

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