盤中速報 - 中裕(4147)急拉2.08%報73.6元，成交1,069張

中裕(4147-TW)近5分K漲速2.08%，23日09:28報73.6元，成交1,069張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中裕(4147-TW)近5日股價上漲2.91%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.21%。櫃買指數上漲2.13%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+168 張
- 外資買賣超：+168 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+323 張
- 融券增減：+16 張
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AI優化後報酬率
+11.43%
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原投組報酬率
+5.02%
$10,502
投組標的成分
40%
3027
20%
8033
20%
1342
10%
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10%