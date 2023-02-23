電子股回神領軍多頭反攻 台股上漲逾百點收復15500點整數關卡

無畏美股走跌，台股今 (23) 日在台積電 (2330-TW) 等電子權值股領漲下，開盤小漲 44.69 點以 15463.46 點開出，在電金傳同步走揚拉抬下，推升指數上漲逾百點，收復 15500 點整數關卡。

台股早盤在電子股領軍下，助攻多頭重新主導盤勢，包括半導體、IC 設計、光電族群等再度成為買盤聚焦標的；傳產則以觀光、航運較有表現；金融股也擺脫配息壓力，拉抬股價再度走揚。

晶圓雙雄台積電、聯電 (2303-TW) 同步在平盤上整理，聯發科 (2454-TW) 漲勢相對強悍，早盤漲幅逾 3%，股價高點站上 737 元收復年線關卡。此外，昨 (22) 日宣布股利政策的緯穎，在高殖利率護身下，激勵股價走揚，大漲近 6%。

IC 設計族群今天也是買單敲進重點，凌陽攻上漲停，股價暫報在 86.6 元，其他包括信驊、昇佳電子、創意、義隆、立積早盤漲幅均逾 3%，表現相對亮眼。

航運股中，散裝航運的裕民、志信、新興、中航成為今天買單鎖定重點，漲幅均逾 5% 以上，貨櫃三雄萬海、長榮、陽明也分別有 2%~3% 不等的漲幅。

金融股中包括台企銀、台中銀大漲逾 1%，其他包括永豐金、開發金、國票金、合庫金、新光金等金控股也在平盤上整理。

