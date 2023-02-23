【遠東商銀】FED發布會議紀錄，支撐美元

◆USD/JPY

週三月度路透短觀調查顯示，日本 2 月製造業景氣判斷指數為負 5，連續第二個月呈負值，非製造業景氣判斷指數則連續兩個月下降達正 17，表明全球經濟放緩阻礙日本經濟復甦，並據衡量日本 1 月企業間服務價格的服務業生產者價格指數 (PPI) 較上年同期增長 1.6%，遠低於商品批發價格的 9.5% 漲幅，顯示近期通貨膨脹上升由成本推動而非工資上漲，突顯日本央行 (BOJ) 面臨困境，而且 BOJ 審議委員田村直樹稱，BOJ 需要在某個時候權衡超寬鬆政策的利弊，評估其貨幣政策框架，但認為 BOJ 必須暫時維持超寬鬆貨幣政策，觀察通貨膨脹上升是否伴隨工資加速增長，令日圓承壓，推動美元兌日圓觸及 135.06 高點。

隨著 BOJ 表示指標十年期公債收益率連續兩個交易日突破其政策區間上限，將進行緊急債券購買，突顯投資者預計將上任的 BOJ 總裁植田和男掌權後廢除收益率曲線控制 (YCC) 政策，再攻擊超寬鬆貨幣政策，但北韓可能以正常角度試射洲際彈道導彈及今年進行第七次核試驗，提升地緣政治風險，限制日圓走貶，打壓美元兌日圓至 134.35 低點。隨後聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德稱，美國經濟比先前想像強勁，聯邦準備理事會 (FED) 將提高利率到 5% 以上，而且 FED 公布 1 月會議紀錄顯示，在通貨膨脹獲得控制前，有必要繼續升息，扶助美元兌日圓反彈。預估今日美元兌日圓支撐於 134.40-60，阻力於 135.40-60。

◆EUR/USD

昨日澳洲公布第四季薪資較前季升 0.8%，並較上年同期增長 3.3%，創十年來最快同比增速，但漲幅不及預期，可能減輕澳洲央行 (RBA) 進一步大舉加息的壓力，但紐西蘭央行 (RBNZ) 如預期上調利率 50 個基點至 4.75%，創逾十四年高位，更表示通貨膨脹率仍然過高，預計將繼續進一步收緊政策，激發紐元飆升，帶動歐元兌美元觸及 1.0663 高點。

隨後德國數據顯示 1 月消費者物價調和指數 (HICP) 與消費者物價指數 (CPI) 終值分別較上年同期升 9.2% 及 8.7% 符合預期，並據伊福經濟研究所 (Ifo) 稱，德國 2 月企業景氣判斷指數升至 91.1，增添經濟在能源危機和高通貨膨脹下正在復甦的跡象，但 Ifo 首席經濟學家沃拉博認為德國經濟無法避開衰退，縱使衰退幅度將是溫和 24，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛稱，押注 ECB 進一步加息的投資人反應過度，打壓歐元兌美元至 1.0597 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0605-25，支撐於 1.0510-30。

◆GBP/USD

人力資源數據公司 XpertHR 週三表示截至 1 月底的三個月，英國基本工資升幅中位數躍升至 1991 年 9 月以來最高 6%，但遠低於兩位數通貨膨脹率，打擊英鎊兌美元自 1.2135 高點下跌。隨著英國與歐盟逐漸接近解決北愛爾蘭議定書上的爭端，避免北愛爾蘭與愛爾蘭形成硬邊界，幫助保護歐盟單一市場，但討論仍在進行，政治難題體拖累英鎊兌美元下滑至 1.2033 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2055-75，支撐於 1.1950-70。

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