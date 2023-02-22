Nikola明年起在其電動卡車上配置免手持高速公路自駕系統

Nikola (NKLA-US) 周三 (22 日) 表示，將從明年年底開始為其電動重型卡車提供先進的駕駛員輔助系統。

該系統由 Plus 製造並稱為 PlusDrive，類似於特斯拉 (TSLA-US)、通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 等汽車製造商提供的免手控高速公路駕駛系統，但人類駕駛員必須在場並專注路況，但該系統可以處理大多數高速公路駕駛任務，並在非高速公路情境下協助人類司機，包括倒車至卸貨碼頭。

Nikola CEO 羅薛勒 (Michael Lohscheller) 在新聞稿中表示，該公司的卡車已在使用的電動轉向和剎車系統將簡化 Plus 系統的整合，其中包括雷達、鏡頭和雷射雷達感應器，以用於檢測卡車周圍的障礙物。

Plus 已向尼古拉的長期合作夥伴義大利重型卡車製造商 IVECO 提供 PlusDrive 系統。IVECO 本月稍早已開始測試自家支援 PlusDrive 的卡車。

Nikola 表示，包括 PGT Trucking 和 Christenson Transportation 在內的幾家車隊客戶已同意測試支援 PlusDrive 的 Nikola 半掛卡車原型。該公司預計到 2024 年底將開始在其正常生產線上的電池電動和燃料電池卡車上提供 PlusDrive。

Nikola 將在周四 (23 日) 美股開盤前公布其第 4 季和全年業績。