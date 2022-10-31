Nikola將與Keystate就低碳氫供應建立合作關係

電動車製造商 Nikola Corp (NKLA-US) 周一 (31 日) 表示正與 KeyState Natural Gas Synthesis 合作創建賓州首個低碳氫生產供應鏈。

然而，該公司表示，它正與這家氫生產商達成最終協議，以擴大燃料電池電動車的供應。

佔地 7000 多英畝的 KeyState 廠地預計將於 2026 年投入營運，還將為工業和運輸市場供應氨和尿素。

Nikola 還在建造一輛氫燃料電池電動半卡車，其續航里程可達 500 英里，充電時間不到 20 分鐘就能夠運送貨物至更遠距離。

這家卡車製造商補充說，KeyState 計畫每天向該公司供應多達 100 噸的低碳氫，這些氫可以為多達 2500 輛 Nikola Tre FCEV（燃料電池電動車）提供燃料。

Nikola 說，每年消耗的氫氣量可以取代超過 5100 萬加侖的柴油燃料。

根據最近通過的《通膨降低法案》，低碳氫將協助 Nikola 實現價值最大化。在前 5 年，生產氫氣的公司也將獲得每公斤高達 3 美元的燃料。

Nikola 在 10 月初表示，《通膨降低法案》將有助於降低其能源和電動卡車業務的成本。

KeyState Natural Gas Synthesis 是 KeyState Energy 和 Frontier Natural Resources Inc. 的合資企業。