搭開紅盤大漲順風車 13檔元月除息ETF殖利率最高上看10%

1 月共有 13 檔 ETF 將進行除息交易，其中有 10 檔在開紅盤日除息，拜台股今 (30) 日大漲所賜，今天除息的 ETF 每檔平均股利率約 1.2% 到 3% 不等，其中又以國泰北美科技 (00770-TW) 配息金額 2.8 元，以今天收盤價計算，單次殖利率高達 10% 以上。

統計今天開紅盤共有 10 檔 ETF 除息，其中元大投信有元大台灣 50、元大 MSCI 台灣 2 檔，國泰投信則有 7 檔，包括國泰台灣 5G+、國泰標普低波高息、國泰股利精選 30、國泰新興市場、國泰臺韓科技、國泰費城半導體、國泰北美科技，以及群益投信的群益道瓊美國地產等。

進一步看這 10 檔今天除息交易的股票，其中國泰北美科技配息金額 2.8 元，如以今天收盤價格計算，單次殖利率高達 10% 以上；其他像是「國民 ETF」配息 2.5 元、單次殖利率約 2.07%，元大 MSCI 台灣配息 1.23 元、單次殖利率約 2.12%。另外，國泰股利精選 30 配息採半年配，配息 0.6 元換算單次殖利率將近 3%。

綜觀 1 月進行除息交易的 13 檔 ETF 中，共有 11 檔已經完成除息交易，而富邦入息 REITs+、富邦美國特別股則將在明日除息，其中富邦入息 REITs + 配息 0.133 元、富邦美國特別股配息 0.146 元，單次殖利率分別為 1% 左右。

另外，2 月 1 日則有富蘭克林華美台灣 Smart ETF(00905-TW) 將進行除息，配息 0.27 元，以今天收盤價 9.19 元估算，單次殖利率近 3%，收益分配發放日訂在 3 月 6 日，換言之想參與配息者，最晚必須在明日收盤前進場。

富蘭克林華美台灣 Smart ETF 基金經理人林承漢表示，台股新年開紅盤，在亞股的中股價淨值比相對較低，顯示投資價值面浮現；至於台股在站上萬五關卡後，多頭是否有續航動能，後續得看基本面、資金面與消息面變化決定走勢。

林承漢認為，雖然國際市場普遍預期今年景氣可能先蹲後跳，股市走勢也可能先低後高，但由於台灣經濟景氣表現堪稱穩健，加上根據彭博資訊預估，台灣加權股價指數未來 12 個月股利率仍有機會達 4.53%，不論從價值面的角度或是防禦型的股利收入來看，台股仍具潛在投資價值，建議可中長期持續投資。

富蘭克林華美投信去 (2022) 年所發行的「00905 FT 台灣 Smart ETF」為多因子策略股票型 ETF，透過品質、價值及動能因子三策略追求市場報酬與超額報酬。

其中「品質因子」用來篩選財務品質及結構佳的公司股票，「價值因子」則使用股東收益率等 5 項指標篩出台股具評價面低估值機會的公司，「動能因子」追尋股價技術面趨勢之外，也追尋企業盈餘動能，組合成技術面及基本面的順勢投資策略。

富蘭克林華美投信認為，股市陷入熊市時將更重視挑選價值，遇到大盤盤整，可透過品質挑選強健抗震，利用 ETF 多因子模型協助投資選股，也能參與台股布局。