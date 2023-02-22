鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至20.95元，預估目標價為310元

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2023年EPS預估：中位數由20.57元上修至20.95元，其中最高估值24.25元，最低估值14.74元，預估目標價為310元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 24.25 30.15
最低值 14.74 23.17
平均值 20.25 26.67
中位數 20.95 26.76

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 116,240,000 122,412,000
最低值 89,613,421.35 99,827,264.88
平均值 100,786,839.54 113,927,229.11
中位數 99,124,173 114,107,101.55

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 33 17.24 13.36 8.57
營業收入
(單位：新台幣千元)		 105,504,286 77,759,470 60,744,006 45,805,746

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2379/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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