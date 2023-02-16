〈生策年會〉第七屆理監事名單出爐 雙A等產業大老首入列理事

生策會今 (16) 日舉行年會並選出第七屆理監事名單，觀察新一屆名單中，有許多新面孔，包含品牌大廠雙 A 華碩 (2357-TW) 董事長施崇棠、宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖均首度入列，也顯示近年醫療結合科技的醫療數位轉型趨勢已成型，此外，台新金 (2887-TW) 董事長吳東亮也當選理事。

除施崇棠、陳俊聖、吳東亮外，新加入的理事名單還包含友達 (2409-TW) 董事長彭双浪、技嘉 (2376-TW) 董事長葉培城、台達電 (2308-TW) 執行長鄭平，至於醫界代表則有台大醫院院長吳明賢、台北榮總院長陳威明、高雄醫學大學董事長陳建志、台北醫學大學董事長陳瑞杰、國防部軍醫院葉建松等。

智慧醫療近年成為各大醫院布局的重點之一，透過科技應用提升醫療體系照護效率，讓許多電子資通訊廠商看到新商機，積極跨入，深化科技與醫療的合作布局，在本屆名單中，包含廣達 (2382-TW) 董事長林百里、緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘、佳世達 (2352-TW) 董事長陳其宏、和碩 (4938-TW) 董事長童子賢、力積電 (6770-TW) 董事長黃崇仁、瑞昱 (2379-TW) 榮譽董事長葉博任等均續任成功。

生策會創辦人王金平說，台灣生醫產業歷經多年累積，近年已進入快速成長期，且在國內醫院推動下，更讓臨床醫療、電子資通訊、生醫等三大領域結合，預期治療預防與保健的大健康產業，將是台灣最有利基發展的領域。

王金平表示，今年生策年會集結先進醫療、資本金融、數位創新等各界代表，分享產業趨勢與發展方向，也認為台灣在具備半導體的優勢前提下，透過政府與民間的通力合作下，有利發展智慧醫療產業。