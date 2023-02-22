〈台幣〉美俄關係緊張 貶8.9分收30.504元 創1個多月新低

聯準會升息預期提高，加上地緣政治緊張，美股周二全面重挫，台北股匯今 (22) 日上演雙殺走勢，新台幣兌美元一度重貶超過 1 角，摜破 30.5 元關鍵價位，隨著股市跌幅收斂，匯價貶值幅度也縮至 8.9 分，以 30.504 元作收，仍寫 1 個多月以來的收盤新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 20.515 億美元。

新台幣兌美元匯率今天以 30.46 元開盤，隨著美元買盤湧現，匯價一路走低，下探 30.534 元，貶值多達 1.19 角，終場貶勢收斂，收在 30.504 元，貶值 8.9 分，為今年 1 月 9 日以來的最低點，台北外匯市場成交值 13.63 億美元，元太外匯市場成交值 6.885 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，韓元今天重貶 0.69%，人民幣貶值 0.3%，新台幣貶值 0.29%，歐元貶值 0.15%，日元、新加坡幣、越南盾約貶值 0.1-0.13%，亞幣普遍走軟。

台股今天一早湧現賣壓，一度重摔逾 200 點，晶圓雙雄等電子股急殺，不過，隨著多檔金融股翻紅，加權指數跌勢也收斂，終場下跌 144.23 點，收在 15418.77 點，仍失守月線。外資賣超 121 億元，已連續 4 個交易日提款台股，累計賣超近 265 億元。

美國 2 月商業活動意外反彈，達八個月來最高水平。在此之前，美國公布零售銷售、勞動力市場和製造業生產均表現強勁，顯示年初經濟勢頭穩健。不過，分析師認為，美國經濟各項領先指標之間的差異，顯示經濟仍有衰退的可能，滯後指標則顯示需求強勁，這可能讓 Fed 保持謹慎，並調高更激進升息的門檻。