台灣中油與倍速羅得簽署合作協議 將共同開發花蓮地熱

台灣中油近年積極響應政府能源轉型政策、推動台灣綠能與減碳技術研發暨相關產業發展，今 (18) 日進一步宣布與倍速羅得公司簽署綠能發展合作備忘錄，雙方未來將在綠色能源領域進行技術合作，首波鎖定開發花蓮瑞穗地區地熱，以協助達成 2050 淨零碳排的願景。

台灣中油表示，倍速羅得公司在比爾蓋茲創立的突破能源風險投資基金 (BEV) 支持下已開發許多國際地熱發電案場，未來希望結合倍速羅得公司從探勘到建廠的經驗與台灣中油多年油氣探採工作的實務經驗，一起為綠能推動開創新局。

台灣中油進一步指出，這次雙方簽署合作備忘錄協議將以花蓮瑞穗地區地熱開發為合作起點，將密集啟動人員技術資訊交流、共同完成探查任務，以加速突破過去地質探勘的瓶頸，朝更多元的自有能源開發邁進。

台灣中油董事長李順欽表示，台灣中油身為國營企業，肩負維護國家能源安全、穩定供應油氣的責任外，配合國家能源轉型政策也已擬定優油、減碳、潔能等三大策略，目標實現 CPC(Clean Power Company) 的新願景，協助達成國家淨零永續目標。

台灣中油今日舉行簽署儀式，在經濟部主任秘書陳怡鈴見證下，由倍速羅得公司董事長黃天德、台灣中油董事長李順欽共同簽署合作備忘錄。