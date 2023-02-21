美國聯合航空推出1億美元永續燃料投資基金

美國聯合航空 (UAL-US) 周二 (21 日) 推出一項超過 1 億美元的投資基金，以支持專注於研究和生產永續航空燃料 (SAF) 的新創企業。

該公司表示將與加拿大航空、波音 (BA-US)、奇異電氣 (GE-US)、摩根大通 (JPM-US) 和霍尼韋爾 (HON-US) 等創始合作夥伴一起，投資這支「聯合航空風險投資永續飛行基金」。

聯航表示，該基金對各行各業的公司開放投資，並將優先投資於新技術和「已有所成」的生產商。

全球航空業面臨減少碳排的壓力，並想方設法實現國際航空運輸協會 (IATA) 在 2021 年設定的 2050 年淨零排放目標。

該產業約占全球二氧化碳排放量的 2%，在實現這一目標方面面臨著巨大挑戰，因為電動和氫動力飛機等技術仍不成熟。

全球航空公司和航太製造商都在押注 SAF，這種燃料由食用油和動物糞便等原料製成，數量極少，成本可能是傳統噴氣燃料的 2 到 5 倍。

聯航永續發展長萊利 (Lauren Riley) 表示，該投資基金重點在擴大 SAF 的供應。她說，該公司將貢獻高達該基金價值的 49%。

該航空公司還鼓勵旅客為該基金捐款，為首批 10000 名客戶提供每人 500 英里的獎勵。

萊利表示，這是在教育客戶，而不是向他們籌集資金，「這對我們來說更像是一種教育。」

聯航承諾到 2035 年將其碳密度較 2019 年降低 50%。

自 2016 年以來，它已買進近 800 萬加侖的 SAF。然而，截至去年 12 月，其營運中使用的 SAF 總量仍不到其航空燃料總使用量的 0.1%。