台股守住15500點 投信連4日加碼 三大法人買超8.1億元

美股周一休市，台股多頭陷入觀望，今 (21) 日受金融股賣壓沉重影響，一度失守 15500 點，權王台積電熄火，但大立光領軍電子股回穩，再現七千金，加上航運股撐盤，激勵加權指數翻紅，終場小漲 11.77 點，收在 15563 點。今天在內資控盤下，三大法人合計買超 8.1 億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資持續賣超 2.51 億元，為連 3 賣；投信續挺台股買超 12.14 億元，為連 4 買；自營商與外資同調，賣超 1.6 億元。三大法人合計買超 8.1 億元。

台積電今天一路在盤下震盪，終場小跌收在 516 元；大立光決議去年下半年擬配息 46 元，激勵股價走強，收盤大漲 3.2%，收 2260 元；聯詠傳出打入蘋果 iPhone 16 Pro 供應鏈，股價持續走揚，收漲逾 4%；其他主要電子權值股漲跌互見。

貨櫃三雄今天上演絕地大反攻，長榮大漲逾 5%，陽明、萬海也勁揚 3-4%，上市航運類股指數勁揚超過 2%，散裝航運股慧洋 - KY、四維航、裕民、台航等也有 1-2% 的漲幅，不過，航空股面臨回檔，長榮航、華航下挫逾 2%，星宇航昨天股價急墜，今天續挫。

高價股今天大開資金派對，信驊強勢亮燈漲停，達 2460 元，穩居股王寶座；台股再現七千金，創意、祥碩分別大漲 4%、5%，雙雙站上千元大關；力旺、譜瑞 - KY、緯穎、AES-KY 也有 3-4% 的漲幅，買氣暢旺。

玉山金昨天拍板現金股息每股派發 0.2 元，股票股利 0.4 元，今天引發失望性賣壓，股價重摔近半根跌停板，收 24.75 元，金融股一片綠油油，國泰金、開發金、兆豐金等均下挫超過 1%。

風電族群表現活躍，華城率先亮燈漲停，達 64.5 元，改寫史上新高，中興電、士電同創天價，分別收在 96.4 元、85.5 元，此外，亞力、台船、永冠 - KY 等也表現不俗。其他儲能概念股方面，康舒股價強漲逾 8%，站上 40 元關卡，不斷電系統（UPS）大廠旭隼勁揚逾 4%，以 1640 元作收。