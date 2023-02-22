盤中速報 - 醣聯(4168)急拉2.06%報34.7元，成交3,735張

醣聯(4168-TW)近5分K漲速2.06%，22日09:19報34.7元，成交3,735張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

醣聯(4168-TW)近5日股價上漲4.52%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.78%。櫃買指數上漲2.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-551 張
  • 外資買賣超：-741 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+190 張
  • 融資增減：+178 張
  • 融券增減：+108 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+17.53%

$11,753

原投組報酬率

+10.26%

$11,026

投組標的成分

  • 40%

    華城

    1519

  • 20%

    詮欣

    6205

  • 20%

    良維

    6290

  • 10%

    M31

    6643

  • 10%

    匯豐中國A股匯聚基金(美元)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞