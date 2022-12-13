盤中速報 - 醣聯(4168)急跌-2.23%報35.0元，成交14,604張

醣聯(4168-TW)近5分K跌速2.23%，13日13:18報35.0元，成交14,604張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
醣聯(4168-TW)近5日股價下跌1.18%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2.96%。櫃買指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-474 張
- 外資買賣超：-452 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
- 融資增減：-74 張
- 融券增減：-80 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+16.97%
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原投組報酬率
+8.78%
$10,878
投組標的成分
40%
4102
20%
2482
20%
3558
10%
6279
10%