盤中速報 - 醣聯(4168)股價大漲至35.85元，漲幅達7.01%

醣聯(4168-TW)13日13:07股價上漲2.35元，報35.85元，漲幅7.01%，成交12,881張。

醣聯(4168-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為抗癌用之單株抗體開發。單株抗體標的授權。醣質抗原與蛋白質藥物相關委託服務。

近5日股價下跌1.18%，櫃買指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-474 張
  • 外資買賣超：-452 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-22 張
  • 融資增減：-74 張
  • 融券增減：-80 張

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