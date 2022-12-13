盤中速報 - 醣聯(4168)股價大漲至35.85元，漲幅達7.01%

醣聯(4168-TW)13日13:07股價上漲2.35元，報35.85元，漲幅7.01%，成交12,881張。
醣聯(4168-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為抗癌用之單株抗體開發。單株抗體標的授權。醣質抗原與蛋白質藥物相關委託服務。
近5日股價下跌1.18%，櫃買指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-474 張
- 外資買賣超：-452 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
- 融資增減：-74 張
- 融券增減：-80 張
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