盤中速報 - 醣聯(4168)股價大漲至34.0元，漲幅達7.09%

醣聯(4168-TW)17日09:03股價上漲2.25元，報34.0元，漲幅7.09%，成交757張。
醣聯(4168-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為抗癌用之單株抗體開發。單株抗體標的授權。醣質抗原與蛋白質藥物相關委託服務。
近5日股價下跌3.35%，櫃買指數下跌0.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+474 張
- 外資買賣超：+395 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+79 張
- 融資增減：-16 張
- 融券增減：-41 張
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