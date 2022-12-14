盤中速報 - 醣聯(4168)急跌-2.01%報36.45元，成交5,291張

醣聯(4168-TW)近5分K跌速2.01%，14日09:05報36.45元，成交5,291張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
醣聯(4168-TW)近5日股價上漲6.34%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.66%。櫃買指數下跌1.97%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+499 張
- 外資買賣超：+699 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-200 張
- 融資增減：+222 張
- 融券增減：+128 張
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投組標的成分
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