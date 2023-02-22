美銀看好Meta驗證訂閱服務 估2024年前訂閱數可達1200萬人

美銀周二 (21 日) 研究報告指出，臉書母公司 Meta (META-US) 新推出的付費驗證服務「Verified」到 2024 年前將吸引近 1200 萬人訂閱。

Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 周末在 Instagram 上宣布該付費訂閱服務，稱其為提高服務真實性和安全性的方式，用戶只要出具政府機關核發的身分證件，通過驗證後即可獲得藍勾勾，每月 11.99 美元，平台將提供驗證徽章和身份監控功能及相關工具，目前已在澳洲和紐西蘭進行測試。

美銀分析師認為該訂閱服務的目標是有影響力的人和創作者，而不是消費者，且最終也會開放企業註冊，因為「具有徽章的帳號可能在搜索和內容結果中獲得更前面的順位。」

美銀估計，2024 年該訂閱服務可望產生 17 億美元的高利潤營收。

研究報告寫道：「由於受眾範圍更廣大，且創作者營收機會也更大，我們相信 Meta 的訂閱人數成長 (占用戶的比例) 可望超越同業的訂閱服務，且該服務也可能隨時間推移更完善和改進。」

同業競爭

推特去年 12 月推出「Blue」訂閱服務，網站用戶月費 8 美元，但透過蘋果 App Store 購買者則須支付 11 美元。根據科技新聞網站《 The Information》報導，目前 Blue 全球訂閱人數約 30 萬人。

Snap 去年 6 月推出 Snapchat + 付費訂閱服務，每月收費 3.99 美元，同樣具有驗證身分的徽章功能，目前擁有逾 200 萬人訂閱。