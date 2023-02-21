美股盤前：零售巨頭沃爾瑪今晚發布季報! Meta計畫本週推出付費訂閱服務!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 28 分)：

■ 道瓊指數：下跌 152 點，跌幅 -0.45% 至 33714。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 96.25，跌幅 -0.78% 至 12293.75。

■ 標普 500 指數：下跌 25，跌幅 -0.61% 至 4062.50。

【今日總經數據】美國 1 月存屋銷售、2 月 S&P 全球製造業 PMI。(美股小教室，投資美股領股息要繳 30% 配息預扣稅？)

二、美股盤前關注重點

1. 沃爾瑪財年 Q4 季報：沃爾瑪 (WMT.US) 今晚將於盤前公布 2023 財年第四季季報，零售業去年大都受到因前年的供應鏈問題導致庫存高漲，再加上整體大環境的經濟因素，而導致去年零售業普遍都在降價大促銷，以清庫存。

對於此次沃爾瑪的季報，目前市場預期沃爾瑪將受惠於產品成本與運輸成本下滑，再加上售價相對於競爭對手高而獲得市場份額，因而第四季度收入預期為 1,586B，EPS 預估為 1.51 美元，銷售額預期將增漲 4.9%。

2. 家得寶財年 Q4 季報：家居業巨頭家得寶 (HD.US) 將於今晚盤前發布 Q4 季報，自去年開始，美國房市逐漸轉趨冷清，不論是每月的新屋銷售數據、新屋開工又或者是營建許可，每月數據皆在往下滑。

而房價又來到歷史高位，再加上去年開始聯準會不斷的升息，導致房貸利率也不斷的攀升，也加劇房市冷清，然縱使如此，上季度家得寶的季報仍顯示強勁；縱使目前房市降溫，但如今消費者轉而改善當前居住空間，因而家得寶客流量趨近於大流行前水平。對於此次家得寶的季報，目前市場預期季度營收為 36B，EPS 預估為 3.29 美元。

3. Meta 宣布將推出 FB 和 IG 付費訂閱服務：Meta 執行長馬克．祖克伯 (Mark Zuckerberg) 週日於 IG 上宣布，Meta 正在測試一項訂閱服務，將用於 Facebook 和 Instagram。

訂閱費用將為，網路起價為每月 11.99 美元，iOS 則為每月 14.99 美元，預期本週將先於澳洲和紐西蘭發布，很快會在到更過國家 / 地區發布。此訂閱服務將可避免虛假帳戶，提供服務的真實性以及安全性。若用戶想獲得藍色徽章，須提供其個人資料和與之相匹配的政府官方 ID，且用戶須年滿 18 歲才有資格。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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