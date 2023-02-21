中國復旦大學類ChatGPT聊天機器人MOSS崩潰 團隊致歉：技術不成熟

路透報導，中國復旦大學的團隊周二（21 日）對其開發的類似 ChatGPT 的聊天機器人因流量激增造成系統崩潰公開道歉。

該團隊周一宣布名為「MOSS」的平台後，立刻引發大量中國社交媒體用戶前往朝聖，並在微博上有數千萬的驚人點閱量。官方媒體將其描述成為 OpenAI 熱門 ChatGPT 平台的第一個中國競爭對手。然而，MOSS 很快就崩潰了，復旦大學團隊周二表示將不再向公眾開放。

報導指出，相較於復旦大學周一最初將 MOSS 描述為類似 ChatGPT 的會話語言模型，但周二他們淡化這種比較，並且表示還有很多需要改進的地方。

該團隊在 MOSS 平台公告表示：「MOSS 還是一個非常不成熟的模型，離 ChatGPT 還有很長的路需要走。復旦 MOSS 僅為學術實驗室，無法製作與 ChatGPT 能力相近的模型，MOSS 只是想在百億規模參數上探索和驗證 ChatGPT 的技術路線，並且實現各種對話能力。」

公告還表示，團隊的運算資源不足以支撐如此大的流量，作為一個學術團體，尚未有足夠的工程經驗，給大眾帶來非常糟糕的體驗和第一印象，對此深感歉意。

據《上觀新聞》介紹，MOSS 可執行對話、編程、事實問答等一系列任務， 打通了生成式語言模型理解人類意圖並具有對話能力的全部技術路徑。

團隊負責人、復旦大學計算機學院教授邱錫鵬日前受訪時表示，MOSS 有倫理判斷和法律知識，但目前它最大的缺點為中文水準不夠高，主要原因是網路上中文網頁干擾訊息較多，清洗難度很大。

邱錫鵬稱，儘管 MOSS 還有改善空間，但它證明了在開發類似 ChatGPT 產品的道路上，中國科研團隊已有能力克服技術上的重要挑戰。