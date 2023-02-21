富致去年純益創高EPS 4.25元 擬配息3.6元延續高水準

保護元件廠富致 (6642-TW) 今 (21) 日公告去年財報，稅後純益 1.59 億元，年增 3.6%，續創歷史新高，每股純益 4.25 元則為歷史次高，公司也決議，每股擬配息 3.6 元，維持去年高檔水準，若以今日收盤價 52.5 元估算，現金殖利率達 6.8%。

富致去年第四季受到電子產業市況調整，營收 9845 萬元，單季失守億元大關，季減 12.5%、年減 38%；毛利率 42.7%，季減 5.2 個百分點、年減 12.8 個百分點；營益率 17%，季減 3.2 個百分點、年減 19.7 個百分點。

除了本業衰退，新台幣在第四季回升，也導致富致業外出現外幣兌換損失約千萬元，衝擊稅後純益僅 673 萬元，季減 86.5%、年減 85.4%，每股純益 0.18 元，來到近年單季低點。

全年來看，富致去年營收 4.84 億元，年減 18.7%；毛利率 49.1%，年減 5.4 個百分點；營益率 25.6%，年減 6.6 個百分點，雖然本業獲利下滑，但在業外匯兌利益挹注下，仍推升富致整年獲利表現向上。

獲利創高下，富致董事會也決議，每股擬發放 3.6 元現金股利，包含盈餘分配 2.7 元，以及資本公積發放 0.9 元，維持去年高點水準。