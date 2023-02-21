〈台幣〉貶4.4分收30.415元創1個多月新低 成交量仍低迷

美股周一休市，台北股匯今 (21) 日走勢震盪，新台幣兌美元匯率再度失守 30.4 元關卡，最低來到 30.423 元，終場貶值 4.4 分，以 30.415 元作收，創下 1 個多月來的收盤新低，台北及元太外匯市場總成交值略增至 12.89 億美元，但交投仍顯清淡，市場關注美國 PCE、Markit PMI 最新數據及聯準會 2 月會議紀要。

新台幣兌美元匯率今天震盪走軟，雖然盤中一度回升至 30.368 元，但美元買盤偏強，匯價一度貶至 30.423 元，為今年 1 月中旬以來的低點，終場收在 30.415 元，貶值 4.4 分，台北外匯市場成交值 8.45 億美元，元太外匯市場成交值 4.44 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.29%，日元貶值 0.4%，歐元貶值 0.3%，新加坡幣貶值 0.24%，人民幣貶值 0.27%，新台幣與韓元分別貶值 0.14%、0.11%，亞幣普遍走軟。

美國上月 CPI、PPI 雙雙高於預期，加上強勁的非農就業報告，促使投資人提高升息預期，以及美國聯準會在更長時間內維持較高利率的預測。Fed 將在台北時間週四 (23 日) 凌晨公布 2 月會議紀要，本週也將公布最新 PCE、Markit PMI 等經濟數據，成為市場關注焦點。