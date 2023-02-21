小摩策略師：美股漲勢將消退 第一季恐怕就是今年美股高點

摩根大通策略師表示，美國經濟仍有可能陷入衰退，看多投資人恐怕很快就會因美股反彈結束而感到失望。

以 Mislav Matejka 為首的策略師在一份報告中表示，在聯準會 (Fed) 激進升息行動之後，現在就排除經濟衰退的可能性為時過早，因為貨幣政策對經濟的影響可能滯後 1 到 2 年。

「從歷史上看，股市通常不會在 Fed 開始降息前觸底，我們甚至在 Fed 停止升息前從未見過低點，未來仍可能出現衝擊。」Matejka 說道。

全球股市在今年上漲，主要受益於 Fed 政策轉向的希望、中國重新開放和歐洲能源危機緩解。然而，通膨可能存在僵固性的跡象顯現，令市場承壓。此外， Fed 官員的鷹派評論也引發人們對美國利率可能高於預期的擔憂。

Matejka 說，央行通常只會在總體經濟環境較市場預期更糟糕的情形下，才會調整貨幣政策，因此第一季很可能就是今年股市最高點。

報告指出，部分關鍵指標，像是嚴重殖利率倒掛、歐洲和美國貨幣供應量走低等，都正在發出股市漲勢即將消退的警訊。

另一位摩根大通策略師 Marko Kolanovic 也表示，他正在轉向更具防禦性的投資組合，並建議投資人看淡今年股市漲勢，因為經濟衰退目前尚未反映在股市，上漲空間恐怕有限。

摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 昨日也警告投資者，熊市尚未結束，美股已經進入「死亡區」。

目前美股本益比為 18.6 倍，而風險溢價僅有 155 個基點，Wilson 強調，在 2009 年開始的整個流動性驅動的長期牛市中，現在正處於氧氣最稀薄的時期。