宏碁電競筆電報捷 去年奪南美市場冠軍

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (21) 日表示，根據市調機構 GFK 最新調查顯示，宏碁電競筆電 2022 全年以 30.7% 市占率衛冕南美市場冠軍，其中，在巴西全年更以 57.7% 市占率連續五年坐穩市場冠軍，去年 12 月更以近 7 成市占率大幅領先業界其他品牌，坐穩當地領先地位。

宏碁說，旗下電競筆電以卓越性能、多元產品線風靡南美市場，包含阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥、祕魯，旗下 Predator 電競品牌筆電更深受玩家喜愛，此外，今年初再推出 Predator Helios 16、Predator Helios 18 電競筆電搭載升級的散熱系統，可望符合 3A 級遊戲大作要求。

除南美市場外，宏碁指出，旗下電競筆電也在哥倫比亞市場繳出亮眼成績單，去年 12 月、全年市占率分別為 34.8%、31%，位居當地市場第一。

營運方面，宏碁元月受工作天數減少影響，單月營收下滑 136.33 億元，月減 40.4%、年減 45.8%，展望未來，宏碁認為，現階段消費性電子產品還沒看到回升，尚處辛苦階段，不過宏碁自身庫存水準狀況還好、去化也近尾聲，認為上半年產業情況依舊低迷，要觀察下半年市場終端需求是否回溫。