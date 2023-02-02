宏碁資訊將成立上海子公司 樂觀看雲端平台高能量爆發

宏碁資訊 (6811-TW) 今 (2) 日發表 2023 年展望，將聚焦三大經營重點策略，包括多雲和混合雲的技術能量提升、完善資料儲存和備份備援服務，以及海外布局，預計上半年在上海完成成立子公司，預料海外市場的拓展將逐步在營收上發酵，宏碁資訊總經理周幸蓉樂觀喊，雲端平台高能量將爆發。

宏碁資訊去年合併營收 72 億元，創全年新高紀錄，為進一步強化成長動能，周幸蓉指出，今年將強化對資料備份和系統備援的專業廠商資褓儲存投資案，以對客戶提供更完整的資安最後一哩路。

另一方面，宏碁資訊將深化與宏碁集團旗下子公司宏碁智雲資訊合作，針對多雲和混合雲的趨勢，在客戶與服務上發揮綜效。

周幸蓉進一步說明，IDC 預估，國內公有雲整體服務市場規模將從去年的 16.35 億美元成長至 2026 年 40.16 億美元，年複合成長率 25.2%，尤其現階段雲端服務技術與應用逐步進到成熟期，樂觀看宏碁資訊與宏碁智雲合作後，將有助客戶在混和雲和跨雲的選擇與整合應用。

另外，為布署未來 3-5 年的成長潛力，宏碁資訊將整合中國在地的經營和服務團隊，預計上半年在上海成立子公司，除了提高對當地台商的服務能力和業務機會，也可充分掌握在地客戶，例如中國高科技業者。

不僅如此，隨著供應鏈移轉，宏碁資訊計劃拓展營運觸角至東南亞，但首發國家尚未確定，越南、泰國和印尼等地均有發展機會。