〈世界法說〉Q1營收估季減15% 方略：Q2起逐季回溫

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今(21)日召開法說，世界先進預估，第一季營收將季減約 15%，毛利率可能面臨 3 成保衛戰；不過，董事長方略說，第一季是今年最冷的一季，預期第二季起可望溫和回溫，毛利率也會一季比一季改善。

世界先進預估，以 1 美元兌換新台幣 30.1 元匯率假設，第一季營收介於新台幣 79-83 億元間，以中間值 81 億元計 算，估季減約 15%，毛利率 29-31%，營益率 14.5-16.5%。

財務長黃惠蘭說明，第一季為傳統淡季，加上客戶面臨庫存調整，晶圓出貨量預計減少 7-9%，平均銷售單價下滑 4-6%，加上不利的匯率因素影響，及晶圓五廠新產能逐漸開出、導致折舊成本增加，以中位數來看，第一季毛利率季減約 9 個百分點。

營運長尉濟時指出，第一季仍有小部份產能為客戶提前生產備貨，但由於消費性電子終端市場需求持續疲弱，工業用半導體也步入庫存調整，產能利用率將再季減約 10 個百分點，訂單能見度也縮短至 3 個月。

方略表示，第一季是最冷的一季，從客戶給的預期及所掌握的經濟指標數據來看，第二季起可望逐步溫和回溫，毛利率也會一季比一季改善，但回溫的速度與幅度仍待觀察。

從各產品別來看，全球業務及規劃副總經理陳姿鈞指出，大尺寸電視面板驅動 IC 客戶庫存修正去年第四季已到尾聲，第一季逐步回溫；大尺寸筆電面板驅動 IC 第一季庫存修正幅度已趨緩，預期第二季需求將趨穩；電源管理晶片、資料中心 / 雲端等相關需求持續面臨庫存修正中。整體而言，第二季起需求可望逐步回溫。

陳姿鈞也說，車用需求相對穩定，預期下半年也會維持相當水準，去年車用營收占比已拉升至超過 10%，今年也會持續提升。

至於 12 吋廠投資計畫，方略再重申，新加坡廠仍有可擴充空間，投資 12 吋廠是過去幾年一直評估的項目之一，但目前沒有具體時間表，也不排除併購現有廠房。

另外，針對股利政策，方略表示，一直都希望實際配發金額能穩定成長，去年擬配息 4.5 元，配發率比往年低，主要是考慮後續中長期需求成長投資。

