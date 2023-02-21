〈陸港盤後〉中國房地產融資「第三支箭」再迎新突破 滬指站上3,300點

中國 A 股市場三大指數周二（21 日）收盤漲跌互見，滬指站上 3,300 點，中國房地產融資「第三支箭」再迎新突破，證監會宣布啟動不動產私募投資基金試點，投資人也關注美中兩大國外交激戰的消息。

滬指周二收盤漲 0.49% 報 3,306.52 點，深成指漲 0.12% 報 11,968.6 點，創業板指跌 0.44% 報 2,469.81 點；兩市成交額合計人民幣 9,214 億元，「北向資金」淨買入 18.54 億元。

煤炭、鋼鐵、有色、地產、汽車等類股漲幅較大，石油、化工、燃氣等資源族群同步上揚；釀酒、媒體、半導體、醫藥等類股走低。

香港恒生指數周二收盤大跌 1.71%，恒生科技指數重摔 3.56%。

中國證監會周一宣布啟動不動產私募投資基金試點，將發揮私募基金優勢，推動建商降負債、降槓桿，提高流動性，強化資產負債表，促進房地產市場盤活存量。

證監會在管理人條件、投資人門檻、融資槓桿等方面均提出明確規定。證監會也解決業界最關心的股債比問題，對符合條件的商品放寬股債比及擴募限制，將大大提升不動產基金運作靈活度。

證監會在去年 11 月 28 日射出穩房市「第三支箭」，調整五項措施，而第五項即是「積極發揮私募股權投資基金作用」。

投資人也關注美中兩大國外交激戰的消息。在烏克蘭戰爭即將滿一周年之際，美國總統拜登周一無預警造訪基輔，與烏國總統澤倫斯基會面，表達力挺烏國的立場，並宣布總值 5 億美元的軍援。

中共外交「一把手」、外事辦主任王毅周一則抵達莫斯科。路透引述俄羅斯《工商日報》報導，王毅此行「主要目的是讓北京在烏克蘭解決方案中發揮更大作用」，討論潛在俄烏和平方案。

美國政府官員表示，過去一年中國仍未實質性援助俄國。中國若出手，無疑將改變烏克蘭戰爭的本質，從歐陸戰爭演變成全球兩大陣營對立，即俄國、中國、伊朗、北韓陣營，對抗美國、烏國、歐洲盟邦，以及日韓等部分亞洲國家。