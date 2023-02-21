〈焦點股〉全訊搭軍工國防題材 一度亮燈攻上漲停價位

砷化鎵整合元件商全訊 (5222-TW) 主攻國防應用商機，近期受惠國內軍工國防題材激勵，今 (21) 日早盤一度攻上漲停價位，雖然午盤受賣壓調節，但仍維持半根停板漲勢，創下近五個月來波動新高，展望今年，全訊說，國內國防相關 PA 產品訂單維持穩健成長，加上新廠即將量產，營運可望保持成長。

不過全訊元月受農曆春節長假提前、工作天數減少影響，1 月營收下滑至 7383 萬元，月減 39.7%、年減 8.21%。

全訊表示，國內國防相關 PA 產品訂單維持穩健成長，公司將依照客戶排定時程如期交貨，並持續爭取新的政府標案訂單，目前國防軍工領域的訂單能見度已達 2024 年底。

全訊進一步指出，隨疫情逐步趨緩，國際軍工產業客戶出貨量逐步回溫，全訊以砷化鎵 (GaAs PHEMT)、氮化鎵 (GaN HEMT) 等第三類半導體製程，研發製造的各項客製化功率放大器 (PA)，在高頻、低功耗等傳輸效能上，獲得國際客戶肯定，預估今年對以色列、歐洲、美國及亞太國家等軍工客戶出貨量可望較去年成長。

另一方面，全訊在 5G 與衛星通訊產品方面也有進展，全訊說，自主研發並生產的 28G 毫米波 (mm Wave) 功率放大器，已成功進軍衛星通訊市場，今年可望對國內外客戶進行小批量出貨，且因應國防及商用產品訂單持續增加，目前新廠已進入試俥階段，估今年整體營運可望維持雙位數以上的成長。